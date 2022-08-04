25 yıllık komşusu tanıştırdı! Ev alma hayalleriyle biriktirdiği 202 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

25 yıllık komşusu tanıştırdı! Ev alma hayalleriyle biriktirdiği 202 bin lirasını kaptırdı

04.08.2022 10:03

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kızının eğitimi ve ev alma hayalleriyle yıllardır biriktirdiği 202 bin lirasını dolandırıcıya kaptıran 52 yaşındaki kadın, kendilerini dolandıran kişinin daha önce de uygunsuz fotoğraflarını çektiği kadınları tehdit ettiğini iddia etti.

30 Mart tarihinde Gebze'de meydana gelen olayda bir kız çocuğu annesi Hatice Gül Yılmaz'ın (52) evine 25 yıldır tanıdığı komşusu yanında biri ile geldi. Komşusunun, yanındaki adamı kızının nişanlısı olarak tanıtması üzerine Yılmaz, gelenleri evine buyur etti. Muhabbet ettikleri sırada isminin Mehmet olduğunu söyleyen şahıs, Yılmaz'ın kızının yabancı dil bölümünde okuduğunu ve en büyük hayalinin Amerika'ya gitmek olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kendisinin de Amerika'da yaşadığını söyleyen şahıs, isterlerse aileye bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

202 BİN LİRAYI KENDİ HESABINA YOLLADI

Genç kız ile bir süre İngilizce konuşarak sohbet eden şahıs, daha sonra Yılmaz'ın adına Amerika'da bir banka hesabı açmaları ve bir miktar para göndermeleri gerektiğini dile getirdi. Genç kız ile birlikte kadının banka hesabına giren şahıs, yanındakiler ne olup bittiğini anlamadan hesapta bulunan 202 bin lirayı dolara çevirerek kendi hesabına geçirdi.

HESABA GİRİNCE PARANIN ÇALINDIĞINI FARK ETTİ

Çaylarını içtikten sonra misafirlerini yolcu eden kadın, şahsın hareketlerinden şüphelenince banka hesabını kontrol etmek istedi. Hesabına girdiği anda yıllardır çeşitli zorluklarla biriktirdiği parasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, neye uğradığına şaşırdı. Dolandırıldığını anlayan kadın, soluğu komşusunun evinde aldı. Komşusunun tepkisiz kalmasının üzerine Yılmaz, evine dönerek durumu eşine anlattı.

Kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekip şantaj yapan şahsın son kurbanı 202 bin lirasından oldu

SAHTE EVRAKLAR DÜZENLEYİP AİLEYİ OYALADI

Şahıs ile bir süre konuşmaya devam eden aile, Amerika'dan hesap açma durumunun iptal edilmesini ve paralarının kendilerine geri verilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, kendisi gibi gösterdiği Aaron Isaacson adına düzenlediği sahte banka dekontlarını atarak parayı gönderdiğini ve 3 gün içerisinde aileye ulaşacağını söyledi. Bu şekilde aileyi yaklaşık 1 ay oyalayan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Olaydan 3 ay sonra komşusunun da ailesiyle birlikte kayıplara karıştığını gören Yılmaz, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kendilerini dolandıran şahsı internet üzerinden araştıran Yılmaz ailesi, aynı şahsın başta 'Eren Işık' olmak üzere farklı isimlerle Türkiye'nin bir çok yerinde insanları dolandırdığını öğrendi. Yılmaz, şimdi gözyaşları içinde yıllardır emek vererek biriktirdiği parayı geri alabilmeyi ve dolandırıcı şahsın yakalanmasını bekliyor.

Kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekip şantaj yapan şahsın son kurbanı 202 bin lirasından oldu

"BİZİ NASIL İNANDIRDI, NASIL KANDIRDI BİLEMEDİM"

25 senelik komşusunun 30 Mart tarihinde kendisine 'Size geleceğiz' dediğini söyleyen Hatice Gül Yılmaz, "Ben yanında birisinin olduğunu bilmiyordum. Kapıyı açtım, karşımda bir adam görünce şaşırdım. Oturduk, çay içtik, sohbet ettik. Benim kızım yabancı dil okuyordu. Komşumun getirdiği adam 'Ben yardımcı olurum, Amerika'ya gidiyorum, oradan burs alırım' dedi. Sonra sohbet etmeye devam ettik. Biraz para yatırmamız gerektiğini söyledi. Benim de hesabımda 202 bin lira param vardı. Bana Amerika'dan hesap açacağını ve hesabımı sürekli kontrol etmem gerektiğini söyledi. Paranın sürekli benim hesabımda olacağını söyledi. Bizi nasıl inandırdı, nasıl kandırdı bilemedim. Eğitim dedi, yabancı dil dedi, burs aldıracağım dedi. Benim kızım da Amerika'ya gitmek için çok hevesli. Ben de kızım bir gün giderse orada kullanır, para hesabında kalır diye düşündüm. Parayı orada dolara çevirdiler. Dolara çevirdiği zaman da o an hesabımdan parayı almış. Parayı alınca bunlar çayı falan içtiler, saat 17.00'a geliyordu. Tam evden çıkarlarken adam benim evimi inceledi. Ben hemen evden çıkmadan anladım. Kızımın yanına giderek 'Eyvah kızım, bu hırsıza benziyor' dedim. Hemen hesabıma girdim, baktım hesabımda para falan yok. O saatte bankayı arayamadım, kapanmıştı. Biz kızımla ağlamaya başladık. Eşim işten gelince 'Sizde bir hal var' dedi. Ben de olanları anlattım, adamın bizi kandırıp parayı aldığını söyledim. Gidip komşuma olanları sorduğumda komşumun hiç sesinin çıkmadığını ve bunda bir iş olduğunu söyledim eşime" dedi.

Kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekip şantaj yapan şahsın son kurbanı 202 bin lirasından oldu

"HAYALLERİMİZ YERLE BİR OLDU"

Komşusunun yanında getirdiği adamı kendi kızının nişanlısı olarak tanıttığını söyleyen Yılmaz, "Adamın ailesinin Amerika'dan kızı istemeye geleceğini söylemişlerdi. Betül'ün oğlu adama 'Baba' diyordu, adam da onu sürekli okula götürüp getiriyordu. Çok inandırıcıydı. O kadar çok inandım ki, biz birbirimize çaya gider gelirdik, bir derdimiz olsa birbirimize söylerdik. Benim çocuğumun geleceği gitti. Ben bu zamana kadar gece gündüz çalıştım. Ağlıyorum şu anda. Benim emeğim gitti. Çocuğumun eğitim hayalleri, benim ev hayallerim gitti. Eşim hasta, kimsemiz yok. Olaylardan sonra hasta oldum, acillere düştüm. Çok mağdurum, evim kira, eşim hasta. Her gün gözünün içine bakıyorum tekrar felç geçirir, konuşamaz diye. 1 sene baktım eşime, konuşamadı. Hastanelerden çıkamadık. Çocuğuma belki ev alırım veya eğitimi için kullanırız diye para biriktirmiştim. Çocuğum okuyan bir çocuk, puanları da yüksekti. Her sabah ağlıyorum. O tarihte kardeşimi de kazada kaybetmiştim. Yetimleri kaldı. Ben onun boşluğunda mıydım neydim, kandırdılar beni. Ona mı ağlayayım, parama mı ağlayayım, çocuğumun hayallerine mi ağlayayım bilemedim. Kardeşimin acısını bile yaşayamadım. Benim boşluğumdan yararlandılar, paramı aldılar, beni kandırdılar" diye konuştu.

Kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekip şantaj yapan şahsın son kurbanı 202 bin lirasından oldu

"BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ DOLANDIRMIŞ BU ADAM"

Olayın ardından adamı araştırdıklarını ve başka isimler de kullandığını fark ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "İnternete Eren Işık diye yazdığınız zaman bütün fotoğrafları çıkıyor. Bütün Türkiye'yi dolandırmış bu adam. Her yerde aranıyor. Ben yardım istiyorum, bu adamı neredeyse bulup çıkarsınlar. Hala dolandırmaya devam ediyor. Eskişehir, Kırşehir, her yerden yazıyorlar. Kadınların uygunsuz fotoğrafını çekiyormuş, daha sonra 'Beni söylerseniz bunlarım yayarım' diyormuş. Bir tane kadın intihar etmiş, birisi evini, arabasını satmış. Çok kişinin canını yakmış. Büyüklerimizden yardım istiyorum. Böyle büyük bir dolandırıcı yakalansın. Türkiye'yi dolandırıyor da bunu kimse görmüyor mu? Ona gidiyor yardım yataklık yaptırıyor, buna gidiyor yardım yataklık yaptırıyor. Nerede, kimde para varsa öğreniyor. Şantaj yaptığı kişilere de belki yarısı senin yarısı benim deyip insanları kendi ağına düşürüyor olabilir. O Allah ile onların arasında" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de ağaca takılı kalan İHA'yı itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'de ağaca takılı kalan İHA'yı itfaiye ekipleri kurtardı Gebze'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı Gebze'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 25 yıllık komşusu tanıştırdı! Ev alma hayalleriyle biriktirdiği 202 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:04 Şehir içi yolcu minibüsünde 22 kaçak göçmen yakalandı
11:54 Pınar Deniz yeni projesi için imaj değiştirdi: Hürrem Sultan gibi olmuşsun
11:50 Ertem Şener, özdeşleştiği program Beyaz Futbol'a geri döndü
11:46 Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile karşılandı
11:45 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan KPSS açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu
11:40 Eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi
11:29 Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın geleceği şekilleniyor
11:32 Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, anı defterine bu notu düştü: Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir
11:22 Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına uğratan anlar! Soruyu yanlış anlayan yarışmacı 50 bin TL kazandı
11:05 Süper Lig'in en hızlı golcüleri listesi belli oldu! Lig tarihinin en erken golü 10. saniyede geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 12:29:56. #1.13#
SON DAKİKA: 25 yıllık komşusu tanıştırdı! Ev alma hayalleriyle biriktirdiği 202 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement