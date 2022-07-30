Fenerbahçe tutkusu onu dolandırıcıların ağına düşürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe tutkusu onu dolandırıcıların ağına düşürdü

30.07.2022 10:29
Fenerbahçe tutkusu onu dolandırıcıların ağına düşürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan bir gazeteci, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı için bilet almak isterken 2 kez dolandırıcıların ağına düştü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan bir gazeteci, Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı için bilet almak isterken 2 kez dolandırıcıların ağına düştü.

Olay, 27 Temmuz Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'de gazetecilik yapan Güven Gök, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in karşılaşacağı rövanş maçına bilet almak istedi. Bunun için çeşitli uygulamaları kullanan Gök, Fenerbahçe tutkusu yüzünden 2 kez dolandırıcıların tuzağına düştü. Ayrı ayrı 2 şahısla bilet almak için fiyatta anlaşan Gök, ikisine de para göndermesine rağmen kendisine bilet transferi yapılmadı. Buna rağmen arayışlarını sürdüren Gök, maça gidemeyecek bir taraftarın biletini satın alarak karşılaşmayı izlemeyi başardı. Gök, maçın ardından soluğu polis merkezinde alarak kendisini dolandıran 2 şahıstan da şikayetçi oldu.

"Bana kimlik fotokopisini göndererek güven oluşturdu"

Kendisinin sürekli maçlara giden fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Güven Gök, "Maalesef ilk günden kombineler tükendiği için kombine alamadım. Bilet sayısı da az miktarda olduğu için bilet temini yapamadım. Başımıza bu talihsiz olay iki defa geldi. Ama en sonunda maç bileti bulabildik, maçı izleme fırsatımız oldu ama bu sefer de yenildik. 'Kombine devret' uygulaması üzerinden ilan verdim. Bu uygulama üzerinden bir kişi ile temasa geçtim. O arkadaş bana sosyal medya adresini verdi, kendisine oradan yazdım. Fiyat konusunda 360 lirada anlaştık, normal bilet fiyatına anlaştık. Biz transferi yaptık ama parayı gönderdikten sonra bize bileti vermediler. Daha sonrasında iletişime geçmeye çalıştık ama maalesef o da olmadı. Diğer olayda da başka birisi bize dönüş yaptı. 400 lira üzerine de onunla anlaştık. Parayı gönderdim. Göndermeden önce bana kimlik fotokopisini gönderdi. Bana kimlik fotokopisini göndererek güven oluşturdu. Parayı gönderdik, bileti maalesef bize göndermedi. Bunun ardından iki şahıstan da şikayetçi oldum" dedi.

"Bu tip şahıslar bunu meslek haline getiriyor"

Paranın peşine düşmediğini söyleyen Gök, "İnsanlar sürekli bu şekilde dolandırılıyor. Bu tip şahıslar bunu meslek haline getiriyor. Kulüplerin kombine çıkarttığı dönemlerde belli şartlar altında satmaları gerekiyor. Yılda en fazla 3 kez transfer yapılması gibi veya transfere kapatmak gibi uygulamalar olursa eğer karaborsanın önüne çok rahat bir şekilde geçilebilir. Hatta fanatik Fenerbahçeliler rahat bir şekilde kombine bilet alabilir. Biletlerdeki takas işleminin, transfer işleminin tamamen kapatılması gerekiyor. Çünkü bu işin ticaretini yapan insanlar bu şekilde olduğu sürece bilet satın alamayacak ve gerçek taraftarlar biletlerine kavuşmuş olacak, takımını en iyi şekilde tribünden desteklemiş olacaklar. Benim şikayetim kesinlikle maddi olarak değil. Paramız gitmiş, önemli değil. İnsanların bunu meslek haline getirip bundan rant elde etmesini önlemek amacıyla şikayette bulundum" diye konuştu.

"Karaborsaya kesinlikle boyun eğmeyin"

Fenerbahçe taraftarına seslenen Gök, "Transferlerinizi kesinlikle karaborsa veya internet üzerinden değil de yüz yüze yapmanızı öneriyorum. Yüz yüze transferde en iyi sonucu alacağınızı düşünüyorum. Karaborsaya kesinlikle boyun eğmeyin, bilet fiyatlarından alabileceğiniz kadar alın. Maç günü son dakikaya kadar bekleyin. Kulübünü seven taraftarlar maçlara gidemeyeceği zaman biletlerini kulübe devrediyor. Kulübün de bunları yeniden satma imkanı oluyor. Bunları yapmanızı ve son dakikaya kadar beklemenizi öneriyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fenerbahçe tutkusu onu dolandırıcıların ağına düşürdü - Son Dakika

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