Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi

12.08.2022 17:28
Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda 5 Ağustos'ta yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanan 27 haftalık hamile K.İ'nin, iç kanama nedeniyle bebeği sezaryenle alındı.

Kuvöze konulan bebek, 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören K.İ'nin ise bugün taburcu edildiği öğrenildi.

Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda 5 Ağustos'ta yürüyüş yapan K.İ, tanımadığı kişi tarafından karnından bıçaklanmış, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli G.M, tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Gebze'de 'Ekmek almaya gidiyorum' diyerek evden çıkan 32 yaşındaki Hüsamett'in cansız bedeni, ağaca asılı halde bulundu Gebze'de 'Ekmek almaya gidiyorum' diyerek evden çıkan 32 yaşındaki Hüsamett'in cansız bedeni, ağaca asılı halde bulundu Yürürken dehşeti yaşamıştı, hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği ortaya çıktı Yürürken dehşeti yaşamıştı, hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği ortaya çıktı
Kaynak: AA

Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:51 Kilosu 1 lira! CHP'li Atakum Belediyesi, çiftçiden aldığı karpuzu vatandaşa sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 17:42:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement