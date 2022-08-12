Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda 5 Ağustos'ta yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanan 27 haftalık hamile K.İ'nin, iç kanama nedeniyle bebeği sezaryenle alındı.

Kaynak: AA

Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi - Son Dakika

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