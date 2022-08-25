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Kaza, Köşklü Çeşme Mahallesi Topçular Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AIZ 318 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Çeşme, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

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