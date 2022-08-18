Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

18.08.2022 13:02
Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tavşanlı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda Ömer B. idaresindeki 41 AHB 779 plakalı konteyner yüklü tır, yön tabelası direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personelince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Ankara istikametinde Osmangazi Köprüsü'ne büyük araçların geçişine yeniden izin verilecek.

YORUMLAR
500
Elektrik akımına kapılan güvercin ağaçlık alanda yangın çıkardı Elektrik akımına kapılan güvercin ağaçlık alanda yangın çıkardı Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kaynak: AA

Osmangazi Köprüsü, Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 19:04:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de yön tabelası direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement