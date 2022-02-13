Kocaeli'nin göbeğinde korkunç suikast meydana geldi! - Son Dakika

Kocaeli'de sabah saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlarla ateş açıldı.

2 KADIN ÖLDÜ

Otomobillerde bulunan Emine Çöp (27) ve Tuğçe Temiz (22) olay yerinde, yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan Alihan K. (26) ileride bulunan TIR'a çarptı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alihan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.