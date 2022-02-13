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Kocaeli'nin göbeğinde korkunç suikast meydana geldi! - Son Dakika

Kocaeli'nin göbeğinde korkunç suikast meydana geldi!

13.02.2022 15:11
Kocaeli'nin göbeğinde korkunç suikast meydana geldi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile, arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Saldırı sonucu 2 kadın yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Kocaeli'de sabah saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlarla ateş açıldı.

2 KADIN ÖLDÜ

Otomobillerde bulunan Emine Çöp (27) ve Tuğçe Temiz (22) olay yerinde, yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan Alihan K. (26) ileride bulunan TIR'a çarptı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alihan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kocaeli, Ankara, Gebze, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin göbeğinde korkunç suikast meydana geldi! - Son Dakika


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