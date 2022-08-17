Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru mezarı başında anıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru Ali Öztürk için Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Gölcük ilçesinde deprem sırasında polis otosunun denize düşmesi sonucu üç meslektaşıyla şehit olan Öztürk'ü, annesi Fatma Öztürk, ağabeyi Hasan Öztürk, Kaymakam Ahmet Gökcecik, meslektaşları ve yakınları ilçeye bağlı Yerkozlu köyünde kabri başında andı.

Türkiye'nin bir daha böyle acılar yaşamaması temennisinde bulunan Kaymakam Gökcecik, "Taşova bölgemiz de İstanbul gibi birinci derece deprem fay hattında yer almaktadır. İnşallah Rabbim ülkemizi ve vatanımızı korusun. Biz afetler için gereken önlemleri alıyoruz" dedi.

Öztürk'ün mezarı başında, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.