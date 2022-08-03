Alev alev yanan evden camı kırarak kurtuldu - Son Dakika
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Alev alev yanan evden camı kırarak kurtuldu

03.08.2022 21:19
Alev alev yanan evden camı kırarak kurtuldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde bir kişi yan binanın çatısına kaçarak kurtuldu, yangın uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü.

Yangın, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Yangın esnasında evde bulunan bir kişi, camı kırarak yan binanın çatısına kaçtı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan eve müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alev alev yanan evden camı kırarak kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alev alev yanan evden camı kırarak kurtuldu - Son Dakika
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