EVİN YANINDAKİ DEPO YANDI

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Olay saat 16.00 sıralarında Gölcük İcadiye Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir evin deposu olarak kullanılan bitişik yapıda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürülen yangında, depo tamamen yanarak küle döndü.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Gölcük, Güncel, Son Dakika

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