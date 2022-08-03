EVİN YANINDAKİ DEPO YANDI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir evin deposu olarak kullanılan yapı, yanarak küle döndü.
Olay saat 16.00 sıralarında Gölcük İcadiye Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir evin deposu olarak kullanılan bitişik yapıda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürülen yangında, depo tamamen yanarak küle döndü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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