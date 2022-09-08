Kocaeli'de birlikte yaşadığı öne sürülen kadını tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de birlikte yaşadığı öne sürülen kadını tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis

08.09.2022 17:44
Kocaeli'de birlikte yaşadığı öne sürülen kadını tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı iddia edilen kadını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı iddia edilen kadını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Halim Er ve taraf avukatları ile öldürülen Hacer Çetin'in ailesi katıldı.

Sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığı Çetin'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Er hakkında ayrıca olayın yaşandığı gün evde bulunan maktulün akrabaları Canan Y'ye karşı "basit yaralama"dan 6 ay, Uğur ve Çağlar Y'ye karşı işlediği aynı suçtan 4 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Uğur ve Çağlar Y'ye karşı "hakaret"ten 3 ay 22'şer gün hapis cezasına hükmeden heyet, sanık Er'i "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira para cezasına çarptırdı.

Süreç

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Şirinköy Mahallesi'nde Halim Er, 15 Şubat 2021'de bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen Hacer Çetin'i tabancayla öldürmüş, kadının evde bulunan akrabaları Canan, Uğur ve Çağlar Y'yi basit şekilde yaralamıştı. "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan şüpheli hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
Hacer'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis Hacer'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis Rahatsızlanınca arabasıyla hastaneye giden adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi Rahatsızlanınca arabasıyla hastaneye giden adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi
Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de birlikte yaşadığı öne sürülen kadını tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 AK Parti'nin 2023 stratejisin için önemli çalışma! Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
17:33 Esnafın "5 lira madeni para piyasaya salınsın" talebi üzerine Bakan Nebati: Biraz basalım mı?
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:47:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de birlikte yaşadığı öne sürülen kadını tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement