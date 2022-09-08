Uğur ve Çağlar Y'ye karşı "hakaret"ten 3 ay 22'şer gün hapis cezasına hükmeden heyet, sanık Er'i "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de birlikte yaşadığı öne sürülen kadını tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

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