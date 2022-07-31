Müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika
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Müstakil ev alev alev yandı

31.07.2022 02:37
Müstakil ev alev alev yandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan iki katlı müstakil ev alevlere teslim oldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan iki katlı müstakil ev alevlere teslim oldu.

Yangın, Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple ev alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden ev sakinleri ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Yangından etkilenen herhangi bir vatandaşın olmadığı öğrenildi.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika
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