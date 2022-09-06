Terasta mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Terasta mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı

06.09.2022 19:46
Terasta mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dernek lokalinin teras katında mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dernek lokalinin teras katında mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı.

Olay, Gölcük Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde bulunan Emekli Astsubaylar Derneği lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dernek lokaline giden 72 yaşındaki emekli astsubay Galip Kocaefe, terasta bir süre oturdu. Dernek lokalinin kapandığını fark etmeyen Kocaefe, terasta mahsur kaldı. Bir süre bekleyen 72 yaşındaki emekli astsubay, kimseye ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle Kocaefe'yi terastan indirdi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terasta mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terasta mahsur kalan 72 yaşındaki emekli astsubayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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