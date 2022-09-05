Ağaç, rüzgarda otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağaç, rüzgarda otomobilin üzerine devrildi

05.09.2022 16:43
Ağaç, rüzgarda otomobilin üzerine devrildi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, etkili olan rüzgarda, üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, etkili olan rüzgarda, üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi 46'ncı Sokak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle kaldırımdaki ağaç, Mustafa Bağçiçek'in park halindeki 41 ACJ 537 plakalı otomobilinin üzerine devrildi. Otomobil hasar görürken, ihbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ağaç ekipler tarafından kaldırıldı. Olayla ilgili tutanak tutuldu.


YORUMLAR
500
Fırtınanın devirdiği ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü Fırtınanın devirdiği ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü Gölcüklü pehlivan Elmalı güreşlerinde finale kalmaya hak kazandı Gölcüklü pehlivan Elmalı güreşlerinde finale kalmaya hak kazandı
Kaynak: DHA

Dumlupınar, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaç, rüzgarda otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:43:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ağaç, rüzgarda otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement