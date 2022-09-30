Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldü

30.09.2022 16:30
Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, freni tutmayan otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, freni tutmayan otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivritepe mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Emine K. (54), kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail A'nın (73) kullandığı 34 NE 1605 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken fren sistemindeki arıza nedeniyle devrilmiş, sürücü ile Emine K. (54) yaralanmıştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede öldü - Son Dakika
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