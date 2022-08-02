Kaza, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Ulaşlı ışıklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karamürsel istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Süleyman Sarıer (39), hızlı girdiği virajı alamadı. Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, savrularak düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sarıer'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Süleyman Sarıer'in naaşı morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kocaeli, Gölcük, D 130, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletiyle girdiği virajı alamayınca hayatını kaybetti - Son Dakika

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