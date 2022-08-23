16 yaşındaki genç marinada dehşeti yaşadı - Son Dakika
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16 yaşındaki genç marinada dehşeti yaşadı

23.08.2022 23:04
16 yaşındaki genç marinada dehşeti yaşadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde marinada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki yabancı uyruklu genç ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde marinada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki yabancı uyruklu genç ağır yaralandı.

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan marinada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marinada bulunan V.A. (16) isimli yabancı uyruklu genç ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıs yanında getirdiği bıçakla V.A.'yı yaraladı. V.A. kanlar içinde yere yığılırken, onu yaralayan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, genci ağır yaralayan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki genç marinada dehşeti yaşadı - Son Dakika

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