Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

21.09.2022 17:56
Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişiden biri hayatını kaybetti, yaralanan diğer kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişiden biri hayatını kaybetti, yaralanan diğer kişi hastaneye kaldırıldı.

İpekyolu Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi'nde R.Ç. idaresindeki 41 RC 277 otomobil, gece saatlerinde arkadaşlarına taziyeye gittiği öğrenilen ve yol kenarında yürüyen Uğur Yazıcı (33) ile Erdi Öner'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yazıcı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, evin otoparkında bulunan araçta inceleme yaptı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü R.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan kazada ölen Uğur Yazıcı için Esentepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yazıcı'nın cenazesi, ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Esentepe Mevlana Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Uğur Yazıcı, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

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