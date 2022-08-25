Olay, Gölcük İhsaniye Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.D. isimli vatandaş evinde pompalı tüfeğini temizlerken yanlışlıkla kendi ayağını vurdu. Silah sesini duyan yakınları hemen yanına koştu. Kanlar içindeki S.D., yakınları tarafından özel bir araçla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Ayak parmakları kopan S.D., ameliyata alındı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pompalı tüfekle kendini vurdu, parmakları koptu - Son Dakika

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