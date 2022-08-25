Pompalı tüfekle kendini vurdu, parmakları koptu - Son Dakika
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Pompalı tüfekle kendini vurdu, parmakları koptu

25.08.2022 00:56
Pompalı tüfekle kendini vurdu, parmakları koptu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde pompalı tüfeğini temizlerken kendini vuran şahsın ayak parmakları koptu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde pompalı tüfeğini temizlerken kendini vuran şahsın ayak parmakları koptu.

Olay, Gölcük İhsaniye Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.D. isimli vatandaş evinde pompalı tüfeğini temizlerken yanlışlıkla kendi ayağını vurdu. Silah sesini duyan yakınları hemen yanına koştu. Kanlar içindeki S.D., yakınları tarafından özel bir araçla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayak parmakları kopan S.D., ameliyata alındı.

Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle kendini vurdu, parmakları koptu - Son Dakika

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