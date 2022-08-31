Gölcük'te protokol üyelerinden gazilere ziyaret - Son Dakika
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Gölcük'te protokol üyelerinden gazilere ziyaret

31.08.2022 16:24
Gölcük'te protokol üyelerinden gazilere ziyaret

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi'ni ziyaret etti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi'ni ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ekrem Çalık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, derneğin Gölcük Şube Başkan Vekili Münür Dörtyıldız ile gazilere çiçek verdi.

Çalık, canlarını ortaya koyan ve bugünlere gelinmesine vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitler ve ebediyete intikal eden gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Dörtyıldız da ziyaretten dolayı protokol üyelerine teşekkür etti.

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Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölcük'te protokol üyelerinden gazilere ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük'te protokol üyelerinden gazilere ziyaret - Son Dakika
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