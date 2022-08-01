Sicilya'dan etkilenip her gün damat gibi giyinen 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor - Son Dakika
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Sicilya'dan etkilenip her gün damat gibi giyinen 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor

01.08.2022 10:10

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, renkli ve şık kıyafetleri ile dikkat çeken, 'Ferdi Romeo' olarak bilinen Ferdi Katırcı (44), "Sicilya bölgesinde insanların çok şık giyindiğini gördüm. Dönünce ben de böyle giyinmeye başladım" dedi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, renkli ve şık kıyafetleri ile dikkat çeken, 'Ferdi Romeo' olarak bilinen Ferdi Katırcı (44), "Sicilya bölgesinde insanların çok şık giyindiğini gördüm. Dönünce ben de böyle giyinmeye başladım" dedi. Her gün damat gibi giyinmesine rağmen kısmet bulamadığını söyleyen Katırcı, evlenmek istediğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi'nde görevli Ferdi Katırcı, 1999'da ticari gemilerde çalıştığı dönemde İtalya'ya gitti. Sicilya'da takım elbise giyerek, şık dolaşanları görünce özenen Katırcı, Türkiye dönüşü hep takım elbise giymeye başladı. Renkli ve şık takım elbiseleri ile dikkat çeken ve 'Ferdi Romeo' olarak bilinen Katırcı, her gün damat gibi giyinmesine rağmen kısmet bulamadığını söyledi. Katırcı, "Hiç evlenmedim. Biraz seçicilik oldu. Beni beğeneni ben beğenmedim, benim beğendiğim beni beğenmedi. Nasip olmadı. Evlenmek istiyorum" dedi. 36 takım elbisesi ile 10 çift ayakkabısı olduğunu belirten Katırcı, "Sicilya bölgesinde insanların çok şık giyindiğini gördüm. Dönünce ben de böyle giyinmeye başladım. Genelde şık giyiniyorum. İlk zamanlar çok iyi tepkiler almıyordum. 'Hiç alışık değiliz, nasıl giyiniyorsun' diyorlardı. Artık çevremdeki insanlar alıştı. Genelde takım elbise giyiyorum. Arada bir de spor giyiniyorum. Yağmurlu havalarda takım elbise giymiyorum. Işıltılı ve şatafatlı kıyafetleri seviyorum. Maddi durumuma göre alışveriş yapıyorum. Takıları da seviyorum. Her elbisede farklı takılar takıyorum. Siyah, beyaz ve kırmızı renkleri tercih ediyorum. Takı için özel bir marka tercihim yok. Bakımlı olduğumdan dolayı da lakabım 'Romeo'. Türk sanat ve halk müziği korolarındayım müzikle ilgileniyorum" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Sicilya, İtalya, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sicilya'dan etkilenip her gün damat gibi giyinen 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor - Son Dakika

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