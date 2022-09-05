Kocaeli'de devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç, hasara neden oldu.
Dumlupınar Mahallesi 46. Sokak'ta bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapadı.
Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.
Araçta hasar oluşurken, yol çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
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