Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi

26.09.2022 11:18
Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu İhsaniye Mahallesi'nde oturan B.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon yapan ekipler, aramalarda, tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi - Son Dakika
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