Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu - Son Dakika
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Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu

31.08.2022 17:33
Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlalarına kenevir eken 3 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlalarına kenevir eken 3 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Tarlalarda yapılan aramalarda ise 253 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Hisareyn Mahallesi'nde bazı kişilerin tarlasında kenevir ekildiğine ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde B.U., K.D.U. ve S.U. isimli şahısların tarlasında kenevir bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin tarlasına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ekili halde 253 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. - KOCAELİ

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ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI Gölcük'te protokol üyelerinden gazilere ziyaret Gölcük'te protokol üyelerinden gazilere ziyaret
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu - Son Dakika
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