Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Hisareyn Mahallesi'nde bazı kişilerin tarlasında kenevir ekildiğine ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde B.U., K.D.U. ve S.U. isimli şahısların tarlasında kenevir bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin tarlasına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ekili halde 253 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu - Son Dakika

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