Kaza öğleden sonra D-130 Karayolu Gölcük Ulaşlı ışıklar mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönünde 34 RR 9702 plakalı motosikletiyle ilerleyen Süleyman Sarıer, viraja hızlı girmesi sonucu motosikletin kontrolünü kaybederek savruldu ve yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Sarıer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin bölgedeki inceleme çalışmalarının ardından, Sarıer'in cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Gölcük, D 130, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Viraja hızlı girip, motosikletten savrulan sürücü öldü - Son Dakika

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