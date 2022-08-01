Viraja hızlı girip, motosikletten savrulan sürücü öldü - Son Dakika
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Viraja hızlı girip, motosikletten savrulan sürücü öldü

01.08.2022 19:47
Viraja hızlı girip, motosikletten savrulan sürücü öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde viraja hızlı giren ve motosikletten yola savrulan sürücü Süleyman Sarıer (39), hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde viraja hızlı giren ve motosikletten yola savrulan sürücü Süleyman Sarıer (39), hayatını kaybetti.

Kaza öğleden sonra D-130 Karayolu Gölcük Ulaşlı ışıklar mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönünde 34 RR 9702 plakalı motosikletiyle ilerleyen Süleyman Sarıer, viraja hızlı girmesi sonucu motosikletin kontrolünü kaybederek savruldu ve yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Sarıer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin bölgedeki inceleme çalışmalarının ardından, Sarıer'in cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
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Sicilya'dan etkilenip her gün damat gibi giyinen 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor Sicilya'dan etkilenip her gün damat gibi giyinen 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor Müstakil ev alev alev yandı Müstakil ev alev alev yandı
Kaynak: DHA

Gölcük, D 130, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viraja hızlı girip, motosikletten savrulan sürücü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Viraja hızlı girip, motosikletten savrulan sürücü öldü - Son Dakika
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