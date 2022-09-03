Kaza, 29 Ağustos Pazartesi günü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mobil ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Kampara yolun karşısına geçmeye çalışırken 41 J 3007 plakalı şehir içi minibüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kampara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaya geçidini kullanmayan vatandaş canından oldu - Son Dakika

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