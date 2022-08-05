Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, S.E, E.U. ve I.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.K'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu 3 Ağustos'ta düzenlenen 3 operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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