Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler anıldı

17.08.2022 13:13
Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler anıldı

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Gölcük Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı'ndaki törende, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Müftüsü Emin Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Karamürsel

Karamürsel Yeni Mezarlık'ta düzenlenen anma töreninde, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Anma programına katılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, depremde yakınlarını kaybeden aileleri mezarları başında ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, okul müdürleri, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri katıldı.

Anma programı kapsamında, Merkez Camisi'nde deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.???????

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Kaynak: AA

Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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