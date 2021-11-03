Üye Girişi
Kocaeli'nin 'Gurabahane-i Laklakan'ı - Son Dakika

Kocaeli'nin 'Gurabahane-i Laklakan'ı

03.11.2021 19:40

Kocaeli'nin 'Gurabahane-i Laklakan'ı Osmanlı'dan alınan ilhamla, düşkün leylekler için ev yapıldı Avrupa'dan Afrika'ya göç esnasında yorulan ya da yaralanan leylekler, Ormanya içerisinde bulunan Düşkün Leylekler Evi'nde bakıma alınıyor.

Kocaeli'nin 'Gurabahane-i Laklakan'ı

Osmanlı'dan alınan ilhamla, düşkün leylekler için ev yapıldı

KOCAELİ - Avrupa'dan Afrika'ya göç esnasında yorulan ya da yaralanan leylekler, Ormanya içerisinde bulunan Düşkün Leylekler Evi'nde bakıma alınıyor.

Dünyada, leyleklerin sürekli bakım altında tutulduğu ilk özel alan olan 'Düşkün Leylekler Evi', Osmanlı döneminde yapılan ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'dan esinlenerek oluşturuldu. 800 metrekarelik açık alana sahip alanda, 90 metrekarelik ısıtma sistemi olan kapalı alan da yer alıyor.

Sene içinde 50'ye yakın leylek geliyor

Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, 'Düşkün Leylekler Evi'ni, Osmanlı zamanında dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'dan esinlenerek oluşturduklarını belirterek, "Bu alanımız, göç yorgunluğundan ya da herhangi belli bir sebepten yaralanmış leyleklerimizin bütün yıl boyunca bakımlarını yaptığımız alan. Engelli olanlarını ise ömrünün sonuna kadar misafir ettiğimiz bir alanımız oluştu. 800 metrekarelik açık alana sahip bu alanımızda 90 metrekarelik ısıtma sistemi olan kapalı alanımız bulunmaktadır. Yine aynı şekilde su havuzu, kum havuzu ve tüneklerin bulunduğu zenginleştirilmiş bir alana sahibiz. Bu alanda şu anda 20 tane leyleğimiz bulunmaktadır. Sene içerisinde bize 50'ye yakın leylek tedavi amaçlı gelmektedir" dedi.

Her yıl eylül ayının sonları ile ekim ayının başlarında çok sayıda leyleğin göç etmek için yola koyulduğunu hatırlatan Alioğlu, "Yorgun düşenlerden bazıları Düşkün Leylekler Evi'ndeki imkanlarla beraber yara sarıyor. Göçe hazır hale gelen leylekler bakımı bittikten sonra uçuyor. Engelli ya da göçe hazır hale gelememiş olanlar ise misafir edilmeye devam ediyor. Sadece leylekler için böyle bir özel bakım alanı oluşturma konusunda Düşkün Leylekler Evi, dünyada ilk olma özelliği taşıyor" diye konuştu.

Tam teşekküllü

Alioğlu, dünyada sırf leylekler için böyle bir açık alan oluşturulmasının ilk olduğunu ifade ederek, "Bu leyleklerin bakım ve tedavisi yapıldıktan sonra tedavisi tamamlananları göç yolculuğuna yetiştirebilirsek göçlerine devam ettiriyoruz. Fakat göçe ulaşamayacak ya da engelli statüsünde bulunan hayvanları burada misafir etmeye devam ediyoruz. Bu tür çalışmaları Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hekimlerimiz ve biyologlarımız eşliğinde gerçekleştirmekteyiz. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bize ulaşan yaralı yaban hayvanlarının tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra hala hazır olmayanları misafir etmeye devam ediyoruz. Göçe hazır olan diğer kısmını ise göçe uğurluyoruz. Böyle bir açık alan oluşturulması dünyada bir ilktir. Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezleri mevcut ama leyleklerin sürekli bakım altında tutulduğu tek yer burası" şeklinde konuştu.

Kocaeli'nin 'Gurabahane-i Laklakan'ı
Kocaeli'nin 'Gurabahane-i Laklakan'ı
Kocaeli'nin 'Gurabahane-i Laklakan'ı
Kocaeli'nin 'Gurabahane-i Laklakan'ı

Kocaeli, Osmanlı, Afrika, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin 'Gurabahane-i Laklakan'ı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak 19:21 Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı 19:13 Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi 18:31 Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 18:08 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı 17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira 17:39 Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı 16:31 Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
19:34 7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı
19:21 Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak
19:13 Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu
19:02 Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
18:30 Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi
18:23 Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim
18:07 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi
18:04 Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı
18:00 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer
17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı
7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı 7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı         
19:34
Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu         
19:14
Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti         
19:03
Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim         
18:24
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer         
18:00
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 19:47:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'nin 'Gurabahane-i Laklakan'ı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement