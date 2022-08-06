Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan 'Yuvacık Barajı'nın çevresi çöp altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan 'Yuvacık Barajı'nın çevresi çöp altında kaldı

06.08.2022 10:17
Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan 'Yuvacık Barajı'nın çevresi çöp altında kaldı

Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan 'Yuvacık Barajı'nın çevresi çöp altında kaldı Konteynerleri kullanmayan vatandaşlar, doğayı katletti Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 69'lara kadar düştü.

Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan 'Yuvacık Barajı'nın çevresi çöp altında kaldı

Konteynerleri kullanmayan vatandaşlar, doğayı katletti

KOCAELİ - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 69'lara kadar düştü. Bölgeye piknik yapmaya gelen bazı vatandaşların çöplerini, konteyner yerine barajın çevresine atması ise kirliliğe sebep oldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda yaz ayında su seviyesi yüzde 69'lara kadar gerilirken vatandaşlar bölgede piknik yapmaya ve balık tutmaya geldi. Bazı vatandaşlar geçen yıllara oranla su seviyesinin çok çabuk düştüğünü söyledi. Baraj çevresine piknik yapmaya gelen kişilerin bıraktıkları çöpler ise göze çarptı. Çöp konteynerin boş olmasına rağmen çöplerin kentin içme kaynağının olduğu baraja ve çevresine atılmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

"Gözlemlerime göre son 5-6 yıl içerisinde en hızlı su düşüşü bu yıl yaşandı"

Ailesiyle balık tutmaya gelen Faruk Filiz, "Gözlemlerime göre son 5-6 yıl içerisinde en hızlı su düşüşü bu yıl yaşandı. Bu kadar düşüşün sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Her zaman buralara ailemle birlikte balık tutmaya gelirim. 3 hafta önce buraya geldiğimde su seviyesi ciddi derece yüksekti. Bu kadar kısa sürede su seviyesinin düşmesi dikkatimi çekti" dedi.

"İnsan evladı doğayı bu hale koyar mı, içtiğimiz sulara çöp atılır mı?"

Piknik yapmaya gelen 81 yaşındaki Asiye Kars, "Çöplerin etrafa atılması insanlara yakışmıyor. Simitler, içki şişeleri, poşetler etrafa atılmaz. Çöp konteyneri var, gidip oraya atsınlar. İnsan evladı doğayı bu hale koyar mı, içtiğimiz sulara çöp atılır mı? Tüm yangınlar bu çöplerden çıkıyor" diye konuştu.

"Kimsenin buraya çöp bırakmasını istemiyoruz"

Çöplerin çevreye atılmasına tepki gösteren Yaşar Kars, "Etraf çöp dolu. İnsanlar piknik yapıyor ama doğanın kıymetini bilmiyor. Çocuklarımıza bırakacak bir şeyimiz kalmayacak. Burada piknik yapan kişilerin çöplerini çöp kutusuna atmalarını rica ediyoruz, kimsenin buraya çöp bırakmasını istemiyoruz. Biz sürekli buraya gelmeyiz ama doğamızın kıymetini bilen insanlarız" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Fıskiyeyi tekmeleyip kırınca ıslandı Fıskiyeyi tekmeleyip kırınca ıslandı FISKİYEYİ TEKMELEDİ SONUNDA KENDİ ISLANDI FISKİYEYİ TEKMELEDİ SONUNDA KENDİ ISLANDI
Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan 'Yuvacık Barajı'nın çevresi çöp altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 10:17:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan 'Yuvacık Barajı'nın çevresi çöp altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement