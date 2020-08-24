Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor - Son Dakika

Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor

İZMİT'te bu yıl öğrenime başlayacak olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Medar Hastaneleri arasında yapılan anlaşma kapsamında Kocaeli'de ikinci tıp fakültesi kuruldu.

Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor, System.String[]
İZMİT'te bu yıl öğrenime başlayacak olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Medar Hastaneleri arasında yapılan anlaşma kapsamında Kocaeli'de ikinci tıp fakültesi kuruldu.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ile Medar Hastaneleri arasında anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Gölcük, Gebze ve Sakarya'da hastaneleri olan Medar Hastaneleri, KOSTÜ Tıp Fakültesi'nin uygulama hastanesi olarak hizmet vermeye başlayacak. KOSTÜ Diş Hekimliği Fakültesi bu yıl İzmit Yenişehir Mahallesi'nde bulunan binada öğrenime başlarken, tıp fakültesinin ise önümüzdeki yıl 70 öğrenci ile öğrenime başlaması planlanıyor.

'İKİ GRUBUN BİRLEŞMESİ KOCAELİ'DE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAK'Toplantıda konuşan Medar Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus, "Biz sağlık alanında 21 yıldır hizmet veriyoruz. Gölcük'te, Sakarya'da ve Gebze'de hastanelerimiz var. Vakıf üniversitesi ile sağlık alanında, özellikle tıp fakültesi alanında iş birliği yapacak olmamız bizi çok mutlu etti. Açıkçası bu tür atılımlara girdikleri için bütün heyete teşekkür ediyoruz. Tabii ki sağlık önemli, hele ki pandemiden sonra ne kadar önemli olduğu daha da ön plana çıktı. İki grubun da bir özelliği var. Biz sadece sağlık işi yapıyoruz. Başka bir alanımız yok. Doktor kökenli bir hastane grubuyuz. Vakıf üniversitemizin heyeti de başlangıcından beri eğitim işi yapan ve eğitime gönlünü vermiş bir ekip. Yani sağlıkta alanı sağlık olan ve eğitimde alanı eğitim olan iki grubun birleşmesi bence Kocaeli'de çok güzel işler yapacak" dedi. 'TIP FAKÜLTESİ OLMAZSA OLMAZIMIZ'Tıp fakültesinin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, "Bizim bu yıldan, önümüzdeki senenin de çalışmalarını yapmamız gerekiyordu. Biz sağlık ve teknoloji üniversitesi olduğumuz için, tıp fakültesini muhakkak açmamız lazım. O, olmazsa olmazımız. Bizim zaten bir projemiz vardı tıp fakültesiyle ilgili. Medar Hastaneler Grubu işimizi kolaylaştırdı. Hakikaten sağlık alanında güzel bir kurum var. Bir kurumun başındaki ve onu kuran kişilerin hangi meslekten geldikleri çok önemli benim için. Bu gerek sağlık alanında olsun, gerek eğitim alanında olsun böyledir. Biz eğitimciyiz, eğitim işi yapıyoruz. Diğerlerinden daha farklı, daha iyi yapacağımızı düşünüyoruz. Sağlık alanında da Medar Hastaneler Grubu'ndaki arkadaşlarımızın hepsi sağlıkçı. Kendilerinin 21 senede geldikleri nokta çok başarılı. İşin ehli olmasalardı bu kadar başarıyı bu kadar kısa sürede yakalayabileceklerini düşünmüyorum. O yüzden bu güzel kurum ile bu geleceği olan kurum ile biz de akademik olarak birleşmek, onlarla iş birliği yapmak Kocaeli için çok güzel. Bizim daha uzun sürede yapabileceğimiz işleri, hep birlikte çok kısa sürede başarabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki seneden itibaren Medar Hastaneleri, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi adı altında hizmet verecek inşallah" diye konuştu.'SAĞLIK BİLİMLERİNİ TEKNOLOJİ İLE DESTEKLEYEN BİR ÜNİVERSİTE OLACAK'Sağlık sektörünü teknoloji ile desteklemenin önemine değinen KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Bayram, "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, esas itibariyle bir sağlık bilimleri üniversitesi ve bunu aynı zamanda teknoloji ile destekleyen bir üniversite olacak. Türkiye'de nitelikli sağlık personeli konusunda pek bir problem yok. Ama bunun artık teknoloji ile desteklenmesi gerekiyor. Biz, Türk sanayisinin lokomotifi olan Kocaeli gibi bir yerde, üniversitemiz ile bunu sanayi iş birliği platformları ile gerçekleştirmeye çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli söylediği, sağlıkta ithalata dayalı, fason üretime dayalı tedarik modelini artık patenti bize ait olan yerli bir sanayiye geçmemiz gerektiği yönündeki devlet politikasında da üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" dedi.

- Kocaeli
Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli, Medar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:45

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü böyle görüntülendi İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz         
15:47
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor         
15:39
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu         
15:04
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu         
14:30
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi         
13:15
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim         
12:30
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada         
12:20
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar         
09:56
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var         
09:17
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
"Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 19:20:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei