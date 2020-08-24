Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor - Son Dakika

İZMİT'te bu yıl öğrenime başlayacak olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Medar Hastaneleri arasında yapılan anlaşma kapsamında Kocaeli'de ikinci tıp fakültesi kuruldu.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ile Medar Hastaneleri arasında anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Gölcük, Gebze ve Sakarya'da hastaneleri olan Medar Hastaneleri, KOSTÜ Tıp Fakültesi'nin uygulama hastanesi olarak hizmet vermeye başlayacak. KOSTÜ Diş Hekimliği Fakültesi bu yıl İzmit Yenişehir Mahallesi'nde bulunan binada öğrenime başlarken, tıp fakültesinin ise önümüzdeki yıl 70 öğrenci ile öğrenime başlaması planlanıyor.