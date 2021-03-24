Kocaeli'nin ilk özel rekreasyon alanı Karamürsel'de yapılacak - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinde sona yaklaştı. 4 bin 980 metre uzunluğundaki sahil sosyal donatılarla donandı.

Büyükşehir belediyesi ulaşım, altyapı, kültür ve spor tesisleri gibi birçok alanın yanı sıra, kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinde sona yaklaşıldı. 4 bin 980 metre uzunluğundaki sahil sosyal donatılarla donandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince alana 2 bin 670 metre bisiklet ve yürüyüş yolu inşa edildi. Ayrıca 150 metre perde duvar, 265 metre taş duvar ve 250 metrekare seyir terası inşa edildi. Bölgedeki balıkçılar için 110 kayıklık kayık çekek yeri ve sahile 425 tır deniz kumu taşındı. Bölgenin aydınlatılması için 2.2 kilometre aydınlatma direkleri takıldı.

Rekreasyon alanı

Karamürsel'e 7 den 70'e hiçbir ayrım yapmadan herkesin aynı anda kendi için bir şeyler bulabileceği bir rekreasyon alanı oluşturuluyor. Bu kapsamda inşa edilen parkın içeriğinde aromatik bitki tarhı, Alzheimer hastaları için spor alanı, engelsiz çocuk oyun alanı, otizmli çocuklar için duyusal oyun alanları, zemin oyun alanı, oturma alanları ve ailelerin hoşça vakit geçireceği satranç alanları yer alıyor. Ayrıca alanda refleksoloji (çoğunlukla ayak olmak üzere el ve kulaklara masaj ve baskı uygulanarak yapılan bir alternatif tedavi metodu) alanı da bulunuyor. Otizmli çocuklar için inşa edilen duyusal oyun alanlarının içerisinde dört işlem panosu, açı ölçer, sesle ilgili dış mekan oyun alanları yer alıyor. Zeminde ise uzayla ilgili bilgileri öğrenebilecekleri zemin oyunları bulunacak. - KOCAELİ