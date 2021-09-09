Kocaeli'nin ilk sentetik buz pisti Karamürsel'de - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yanındaki alanda başlattığı çevre düzenlemesiyle Kocaeli'nde bir ilke imza atıyor. Çevre düzenlemesi kapsamında Kocaeli'nin ilk sentetik buz pistinin yapımına başlandı. Sentetik buz pistinin tamamlanmasıyla Karamürsel'de gençler, yaz-kış demeden paten kayabilecek.

KOCAELİ'DE BİR İLK

Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun yanında bulunan alanda Büyükşehir tarafından çevre düzenlemesi yapılıyor. Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun çehresini değiştirecek çevre düzenlemesi kapsamında Kocaeli'nin ilk sentetik buz pisti de bu alana kurulacak.

SENTETİK BUZ PİSTİ NEDİR?

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılacak sentetik buz pisti, 375 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Her türlü iklim koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan sentetik buz pisti, özel bir polimer bileşeninden imal ediliyor. Enerji maliyeti olmayan, düz beton vb. yerlere kurulabilen sentetik buz pisti panelleri puzzle sistemi ile kuruluyor. Birbirine kenetlenme yöntemiyle montajı yapılan sistem üzerinde herhangi bir soğutma grubuna ihtiyaç duyulmuyor. Sentetik buz pistinde paten yapmak için daha az çaba harcanıyor.

OLİMPİK HAVUZA ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Öte yandan Olimpik Yüzme Havuzunun çevre düzenlemesinde Karamürselliler için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. 10 bin 417 m2'si yeşil alan olarak planlanan çevre düzenlemesi toplamda 17 bin 690 m2'lik alana yayılıyor. Çevre düzenlemesinde mevcut yüzme havuzu ve otoparkın yanı sıra büfe ve amfi, çocuk oyun alanı, skate park, macera parkuru gibi alanlar yer alıyor.