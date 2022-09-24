Kocaeli'de "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Kocaeli'de "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

24.09.2022 17:52
Kocaeli'de "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna otobüste cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın 15 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna otobüste cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın 15 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Ş. (40) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Mustafa Ş, olay günü uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu belirterek, "İddianamede ne yazıyorsa doğrudur. Savunulacak bir yanı yoktur, pişmanım." dedi.

Mağdur N.B. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur avukatı da şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini ifade ederek, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere sanık avukatına süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

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