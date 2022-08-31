Kocaeli'de "kasten yaralama" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de "kasten yaralama" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

31.08.2022 21:18
Kocaeli'de "kasten yaralama" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kasten yaralama" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İki ayrı "kasten yaralama" olayına karıştıkları öne sürülen C.S.P. ve B.G, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'kasten yaralama' iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de "kasten yaralama" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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