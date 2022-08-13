Olay, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Pişmaniyeciler Meydanı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle bölgede devriye atan bekçiler olaya müdahale etti. O esnada 1 şahsın bekçilere bıçak çekmesi üzerine bekçi havaya ateş etti. Takviye ekip istenmesi üzerine olay yerine onlarca polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinde gelmesiyle 4 şahıs ekip otolarına alınarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kavgayı ayıran bekçilere bıçak çekildi, ortalık karıştı: 4 gözaltı - Son Dakika

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