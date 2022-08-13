Kavgayı ayıran bekçilere bıçak çekildi, ortalık karıştı: 4 gözaltı - Son Dakika
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Kavgayı ayıran bekçilere bıçak çekildi, ortalık karıştı: 4 gözaltı

13.08.2022 15:01
Kavgayı ayıran bekçilere bıçak çekildi, ortalık karıştı: 4 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 grup arasındaki kavgaya müdahale eden bekçilere bıçak çekildi, konuyla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 grup arasındaki kavgaya müdahale eden bekçilere bıçak çekildi, konuyla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

Olay, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Pişmaniyeciler Meydanı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle bölgede devriye atan bekçiler olaya müdahale etti. O esnada 1 şahsın bekçilere bıçak çekmesi üzerine bekçi havaya ateş etti. Takviye ekip istenmesi üzerine olay yerine onlarca polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinde gelmesiyle 4 şahıs ekip otolarına alınarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Alkolden ayakta duracak halleri yoktu ama kavga etmeye devam ettiler Alkolden ayakta duracak halleri yoktu ama kavga etmeye devam ettiler 6 dönümlük ağaçlık alan küle döndü 6 dönümlük ağaçlık alan küle döndü
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayıran bekçilere bıçak çekildi, ortalık karıştı: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavgayı ayıran bekçilere bıçak çekildi, ortalık karıştı: 4 gözaltı - Son Dakika
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