CHP Ekonomi Masası Kocaeli'nde... Faik Öztrak: 'Nereden Bakarsak Bakalım, Türkiye'de Çok Yakıcı Bir İşsizlik Sorunu ile Karşı Karşıyayız'

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 33 kök Hint keneviri ile 2 kilo 536 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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