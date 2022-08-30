Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos Cumartesi gününden itibaren haber alınamaması ve ailesinin müracaatı üzerine engelli olduğu belirtilen Tuğba M'yi arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 3 gündür aranan engelli kız sahilde bulundu - Son Dakika

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