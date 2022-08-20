Aniden otomobilin önüne çıkan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Aniden otomobilin önüne çıkan motosiklet sürücüsü yaralandı

20.08.2022 00:01
Aniden otomobilin önüne çıkan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden otomobilin önüne çıkan motosiklet sürücüsü, çarpışma sonucu yaralandı.

Aniden otomobilin önüne çıkan motosiklet sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden otomobilin önüne çıkan motosiklet sürücüsü yaralandı. Meraklı kalabalık kaza sonrası olan biteni dakikalarca izledi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyreden İ.T. idaresindeki 41 AKD 375 plakalı motosikletin aniden yola çıkması üzerine cadde üzerinde seyreden yabancı uyruklu bir kişi idaresindeki Fiat marka 41 DSD 286 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü İ.T. motosikletten düşerek yaralanırken otomobilde ve motosiklette maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sebebiyle cadde kısa bir süre trafiğe kapanırken meraklı kalabalık olayı izledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aniden otomobilin önüne çıkan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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