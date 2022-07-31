Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, bagajından malzeme almaya çalışan Özen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özen, Oktay Y. idaresindeki 41 TM 661 plakalı otomobilin altında kaldı.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de otoyolda aracının lastiğini onarmaya çalışan sürücüye kamyonet çarptı - Son Dakika

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