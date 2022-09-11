Burada da polise ve sağlık ekibine zorluk çıkaran V.A, ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine getirildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri alkolmetre ile kontrol yapmak isteyince V.A, polise mukavemette bulundu.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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