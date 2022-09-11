Kocaeli'de polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı

11.09.2022 01:32
Kocaeli'de polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aracıyla kaza yaptıktan sonra bölgeye gelen polislere mukavemet eden kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aracıyla kaza yaptıktan sonra bölgeye gelen polislere mukavemet eden kişi gözaltına alındı.

Cengiz Topel Caddesi'nde V.A. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Kaza yerine gelen polis ekipleri alkolmetre ile kontrol yapmak isteyince V.A, polise mukavemette bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü ve kan testi için Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada da polise ve sağlık ekibine zorluk çıkaran V.A, ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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