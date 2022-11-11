İzmit'te vatandaşın en uğrak noktasıydı! Yeni Cuma Çay Bahçesi yıkıldı - Son Dakika
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İzmit'te vatandaşın en uğrak noktasıydı! Yeni Cuma Çay Bahçesi yıkıldı

11.11.2022 18:34
İzmit'te vatandaşın en uğrak noktasıydı! Yeni Cuma Çay Bahçesi yıkıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan ve vatandaşın en uğrak mekanlarından olan Yeni Cuma Çay Bahçesi yıkıldı. Çay bahçesinin bulunduğu alanın İzmit Belediyesi tarafından yeniden şekillendirileceği ve hizmete açılacağı öğrenilirken, bölge sakinleri çay bahçesinin eski görüntüsünden memnun olduklarını ifade ediyor.

Türkiye'de efsaneleşen mekanlar arasında Yeni Cuma Çay Bahçesi de bulunuyordu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan ve kentin en uğrak noktası olarak bilinen Yeni Cuma Çay Bahçesi yıkıldı.

BELEDİYE TARAFINDAN YENİLENECEK

Alanın İzmit Belediyesi tarafından yenileceği öğrenildi. Ekim sonunda hizmete kapanan çay bahçesinin proje bitim tarihi henüz açıklanmadı. Çay bahçesinde çalışan personel hakkında mecburi azalma yoluna gidileceği konuşulurken personellerin bir kısmının ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirileceği ve bütün personellerin hakları mağdur edilmeden ödeneceği duyuruldu.

YENİ HALİ MERAKLA BEKLENİYOR

Daha estetik hale getirilmesi için düzenlenecek olan çay bahçesinin yeni hali kentliler tarafından merakla bekleniyor.

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Kocaeli, Türkiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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