Araçlarda arama da yapan polis ekipleri, daha sonra araçları güvenli bir bölgeye alarak trafik akışını sağladı.

Diğer araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği konvoy için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika

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