Kocaeli'de babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü

22.08.2022 22:18
Kocaeli'de babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü.

Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta babası Şevket T. ile tartışan Erdem T. evlerinin altındaki garajda bulunan kitapları ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen yangın garajın tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: AA

Değirmen Sokak, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü - Son Dakika
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