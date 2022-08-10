Olay, gece saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan bekçi ekipleri tarafından şüpheli görülen bir şahıs durduruldu. İsminin A.B.O. olduğu öğrenilen şahsın üst aramasında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Silaha el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bekçilerin şüphelendiği şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika

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