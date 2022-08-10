Bekçilerin şüphelendiği şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
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Bekçilerin şüphelendiği şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı

10.08.2022 11:54
Bekçilerin şüphelendiği şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bekçilerin şüphelendiği şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bekçilerin şüphelendiği şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan bekçi ekipleri tarafından şüpheli görülen bir şahıs durduruldu. İsminin A.B.O. olduğu öğrenilen şahsın üst aramasında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Silaha el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bekçilerin şüphelendiği şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bekçilerin şüphelendiği şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı - Son Dakika
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