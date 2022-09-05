Otobüs şoförü, yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı - Son Dakika
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Otobüs şoförü, yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

05.09.2022 11:26
Otobüs şoförü, yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde belediye otobüs şoförü Yılmaz Bozdağı, yolun ortasındaki kaplumbağayı fark ederek, son anda ezilmekten kurtardı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde belediye otobüs şoförü Yılmaz Bozdağı, yolun ortasındaki kaplumbağayı fark ederek, son anda ezilmekten kurtardı.

Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan belediye otobüsü şoförü Yılmaz Bozdağı, Gündoğdu Mahallesi'nden geçtiği sırada yolun ortasında bir kaplumbağa gördü. Otobüsü durdurup, araçtan inen Bozdağı, kaplumbağayı alarak yol kenarına bıraktı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs şoförü, yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı - Son Dakika

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