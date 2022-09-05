Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan belediye otobüsü şoförü Yılmaz Bozdağı, Gündoğdu Mahallesi'nden geçtiği sırada yolun ortasında bir kaplumbağa gördü. Otobüsü durdurup, araçtan inen Bozdağı, kaplumbağayı alarak yol kenarına bıraktı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otobüs şoförü, yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı - Son Dakika

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