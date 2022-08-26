Kocaeli'de darbettiği komşusunun aracını gasbeden şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beyzbol sopasıyla darbettiği komşusunun aracına el koyarak akrabasının üzerine ücretsiz satış gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.Y, komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle F.Z'nin eşi H.Z. tarafından beyzbol sopasıyla darbedildiğini ve ardından aracının rızası dışında H.Z'nin akrabası U.Y'ye bedelsiz olarak satışının yapıldığını ileri sürerek polis merkezine başvurdu.

Soruşturma kapsamında H.Z, F.Z. ve akrabaları U.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, M.Y'nin ifadesinde yer aldığı gibi araç satışının gerçekleştiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z, "gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. F.Z. ve U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.