Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak'taki bir binanın gaz kutusundan yayılan koku ve ses üzerine vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve İZGAZ ekiplerine bildirdi.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, bir binadaki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı - Son Dakika

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