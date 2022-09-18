Kocaeli'de paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı

18.09.2022 03:00
Kocaeli'de paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir binadaki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir binadaki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak'taki bir binanın gaz kutusundan yayılan koku ve ses üzerine vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve İZGAZ ekiplerine bildirdi.

Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı.

İZGAZ ekipleri, yer altındaki gaz kutusundaki vananın yerinden çıkması nedeniyle gaz kaçağı olduğunu belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı. Vananın onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de paniğe neden olan doğal gaz kaçağı kontrol altına alındı - Son Dakika
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