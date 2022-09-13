İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmetalipaşa Mahallesi Kandıra Sapağı mevkisinde bir iş yeri deposunda çıkan yangında kundaklama şüphesine yönelik çalışma yapıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de iş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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