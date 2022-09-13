Kocaeli'de iş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de iş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

13.09.2022 04:36
Kocaeli'de iş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin deposunu kundakladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin deposunu kundakladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmetalipaşa Mahallesi Kandıra Sapağı mevkisinde bir iş yeri deposunda çıkan yangında kundaklama şüphesine yönelik çalışma yapıldı.

Yangını başlatarak olay yerinden ayrılan şüphelinin E.S. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de iş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de iş yeri kundakladığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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