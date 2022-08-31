Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı

31.08.2022 23:58
Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, çay ocağı önünde silahla karnından ve ayağından vurularak yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, çay ocağı önünde silahla karnından ve ayağından vurularak yaralandı.

Şahabettin Bilgisu Caddesi Yalı Cami Sokak'taki çay ocağının önünde çay içen Ü.S, sokağa gelen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Ü.S, hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Çay içerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı Çay içerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı Çay ocağında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı Çay ocağında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
Kaynak: AA

Kocaeli, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:34 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:04 Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
22:22 Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı
22:19 Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi
22:10 Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılar görevlerine dönecek" sözlerine Özdağ'dan tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap
21:27 Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Sion'a transfer oldu!
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 00:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement