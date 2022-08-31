Kocaeli'de bir kişi çay ocağı önünde silahla yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, çay ocağı önünde silahla karnından ve ayağından vurularak yaralandı.
Şahabettin Bilgisu Caddesi Yalı Cami Sokak'taki çay ocağının önünde çay içen Ü.S, sokağa gelen bir kişi tarafından silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Ü.S, hastaneye kaldırıldı.
Polis saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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