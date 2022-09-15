Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

15.09.2022 16:40
Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen biber gazının sıkılmasından etkilenen 2 öğrenci, hastanede müşahede altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir öğrenci tarafından sınıfa getirilen biber gazının sıkılmasından etkilenen 2 öğrenci, hastanede müşahede altına alındı.

Akpınar Mahallesi'ndeki Fatma Seher Ortaokulu'nda 5. sınıfta eğitim gören bir kız öğrencinin korunma amaçlı kalemliğinde taşıdığı biber gazını gören erkek öğrenci, eline aldığı biber gazını sınıfta sıktı.

Biber gazından etkilenen 2 öğrenci, okul yöneticilerinin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Müşahede altında alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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